Design der Woche: Markantes Gesicht als Blickfang

Die italienische Architektin und Interior-Designerin Teresa Sapey hat mit ihrer Kreation der „Adan Collection“ für den spanischen Gartenmöbelhersteller Vondom ein ausdrucksstarkes Kunstwerk für den Innen- und Außenbereich geschaffen.

Es gibt das Design in verschiedenen Varianten: Als Vase, Blumentopf, Hocker, Beistelltisch, Ablagefläche und sogar als Champagnerkühler. Diese Modelle werden aus Polycarbonatharz im Spritzgussverfahren hergestellt. Der große Vorteil des hochwertigen Materials: Es bleicht in der Sonne nicht aus.

Viele Farben & Größen

Erhältlich ist „Adan Planters“ in Schwarz, Weiß, Pistazie, Marine und vielen anderen Farben. Das Modell gibt es in verschiedenen Größen: In 18 cm, 42 cm, 70 cm und 100 Zentimetern Höhe und ist zwischen 52 und 800 Euro erhältlich. Das Modell mit 100 cm Höhe wiegt 17 kg, die kleinste Version mit 18 cm Höhe 3,5 kg.

Die Designerin hat 1990 ihr Designstudio „Studio Teresa Sapey“ in Madrid gegründet. Sie unterrichtet an der Camilo José Cela Universität in Madrid Kunststoff-Design. Ein berühmtes Bauwerk, an dem sie mitgewirkt hat, ist das Hotel Puerta America in Madrid. Es wurde bekannt, weil jedes Stockwerk von einem anderen Architekten gestaltet wurde. Mitgewirkt haben Zaha Hadid, David Chipperfield, Arata Isozaki, Jean Nouvel und viele mehr.