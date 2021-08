Design der Woche: Bunte Gläser für den Sommer

„Wie wäre es wohl, auf einer Insel aus bunten, exotischen Blüten zu trinken und die Anmut der Natur zu genießen, statt zu Hause festzusitzen“, dachte sich die italienische Designerin Serena Confalonieri und entwarf „Calypso“. Eine bunte Kollektion aus Gläsern im Jugendstil.

Jedes Stück ein Unikat

Die filigrane Kollektion wird aus mundgeblasenem Borosilikatglas hergestellt. Jedes Stück ist also ein Unikat. Zarte Farbverläufe und feminine Leichtigkeit verbinden den aktuellen Zeitgeist elegant mit dem des Art nouveau.

Karaffen und Wassergläser

Das Sortiment von „Calypso“ besteht aus Champagnergläsern (bernsteinfarben und rosa schattiert), Martinigläsern (grün und blau schattiert) sowie Weingläsern, die auch für Wasser verwendet werden können. Neben Gläsern überrascht Confalonieri mit Karaffen, deren Deckel gleichzeitig als Wassergläser funktionieren.

Farb-Kombinationen

Confalonieri ist Designerin und Art Direktorin mit Sitz in Mailand. Sie arbeitet an Produkt-, Grafik- und Textildesignprojekten. Typisch für ihre oft grafischen Entwürfe sind ausdrucksstarke Farb-Kombinationen, originelle Formgebungen und eine besondere Oberflächengestaltung.

Innenarchitektur

Obwohl die Italienerin ursprünglich Innenarchitektur am Politecnico di Milano studierte, entwirft sie heute lieber Produkte und Designs für renommierte Hersteller ( Campari, Arzberg oder Mason Editions ). Ihre Arbeiten schafften es bereits in angesehene Blätter wie die New York Times und Elle Décor.

German Design Award

2016 gewann sie den German Design Award für ihre Porzellangeschirr-Kollektion „Serena“. Die Champagnergläser aus der „Calypso“ Serie gibt es im 2-er-Set ab 250 Euro unter www.serenaconfalonieri.com