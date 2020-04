Denise Smetana: „Der Apparat der Haring Group läuft weiter“

Als Projektentwickler und Verwalter wurde die Haring Group 2004 gegründet. Ausgehend von den beiden Standorten in Wien und Graz sind seither 244.018 Quadratmeter Wohnfläche errichtet worden. Darunter der Wohnpark Stadlau mit 408 Wohnungen, der Wohnbau in der Eiswerkstraße an der Alten Donau und das Wohnprojekt in der Ziegelhofstraße mit 106 Wohnungen im 22. Bezirk. Derzeit beschäftigt der Immobilienentwickler 56 Mitarbeiter. 2017 verzeichnete das Unternehmen einen Transaktionsumsatz von 122 Millionen Euro. Seit September 2018 leitet Denise Smetana als Geschäftsführerin die Haring Group. Die 39-Jährige war zuvor bereits 15 Jahre im Unternehmen tätig.