Das Örtchen stilvoll gestalten

Mindestens fünfmal täglich benutzt jedes Familienmitglied diesen Raum – und die Raumwahrnehmung ist in jenen Minuten, in denen man zur Ruhe kommt und im wahrsten Sinne loslässt, besonders hoch. Dabei handelt es sich meist um einen eher kleinen Raum, dem viele keine große Aufmerksamkeit bei der Einrichtung schenken. Das ist ein Fehler, sagt Raumexpertin Maria Husch, bekannt für Online-Kurse in Sachen Einrichtungsberatung: „Eine Toilette ist ein kleiner Raum mit großer Wirkung auf unser Wohlfühlgefühl und sogar auf unsere Ziele. Meist unterschätzt man, dass die Raumwahrnehmung hier sehr hoch ist. Es ist ein wichtiger Rückzugsort, bei dem uns kaum etwas ablenkt – und an dem wir zur Ruhe kommen können.“

Idealer Raum, um Dinge umzusetzen