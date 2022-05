Sauna, Büro oder Gästezimmer: Diese Gartenhäuser können mehr

Ein anderes Modell ist der Office Cube, der in den Niederlanden produziert wird. Ein stilvolles Tiny Office, das die Firma Office Cube seit einem Jahr auch nach Österreich liefert. Eine Baugenehmigung oder ein Betonfundament sind nicht erforderlich, ein fester Untergrund mit Stromanschluss genügt, so der Anbieter. Die vier oder neun Quadratmeter großen Büros sind für den Dauer-Einsatz konzipiert. In der höchsten Ausstattungsstufe „Office Cube Max“ verfügen die Kuben sowohl über eine Klimaanlage für den Sommer also auch über eine Heizung für den Winter. Es gibt auch eine Remote-Variante, die ohne Anschlüsse überall in der „freien Wildbahn“ aufgestellt werden kann. Der Preis liegt je nach Ausstattung zwischen 19.999 und 24.999 Euro.