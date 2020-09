Das Erbe des Visionärs Terence Conran

Der britische Designer Terence Conran ist diese Woche im Alter von 88 Jahren auf seinem Landsitz Barton Court im englischen Berkshire gestorben. Seine Möbelkette Habitat war die erste in Großbritannien, die in den 60er Jahren funktionale und ästhetische Möbel im Programm hatte – was den Lebensstil der Briten seit der Nachkriegszeit beeinflusst hat.

Zu seinen bekanntesten Produkten zählt ein offenes Holzregal, das in seiner Form einem aufgetürmten Bücherstapel ähnelt.