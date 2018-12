Darf die Hausverwaltung die Betriebskosten-Einsicht verwehren?

Ich wohne in einem Eigentumshaus, in dem einige Eigentümer ihre Flächen im Erdgeschoß als Geschäftslokale vermieten. Die Betreiber der Lokale hängen Schilder an die Fassade. Dürfen sie das ohne Zustimmung der anderen Eigentümer?

Grundsätzlich darf jeder einzelne Wohnungseigentümer sein Eigentumsobjekt nutzen, wobei als zulässige Nutzung die jeweilige wohnungseigentumsrechtliche Widmung – beispielsweise als Geschäftslokal – zugrunde liegt.

Nur wenn eine beabsichtigte Änderung die schutzwürdigen Interessen der anderen Eigentümer verletzt oder die äußere Erscheinung des Hauses beeinträchtigt oder eine Gefährdung der Sicherheit von Personen oder Sachen bedeuten könnte, braucht er vorher die Zustimmung der anderen Mit- und Wohnungseigentümer.