Concept-Store in Wien: Bei Maisonette gibt es tolle Accessoires

Bunte Kerzen, gebundene Notizbücher und Haarspangen aus Horn. Betritt man Andrea Lems kleines Geschäft auf der Gumpendorfer Straße im sechsten Bezirk, weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Maisonette ist keine typische Papeterie, viel mehr ein besonderer Concept Store. Wer hier reinspaziert, wird nicht lange suchen müssen, um etwas Passendes zu finden.

Concept-Store

Sei es ein Geschenk für die beste Freundin, die Mama – oder einen selbst. Andrea Lems, 38 Jahre alt und Mutter zweier Kinder, legt besonderen Wert auf Produkte von Frauen für Frauen: „Ich unterstütze in erster Linie Unternehmen, die von Frauen gegründet wurden.“ Andrea Lems möchte ihren Kunden vor allem ein „fröhliches Gefühl“ vermitteln: „Ich wollte immer einen Concept-Store, in den man gerne hineingeht und sich wohlfühlt.“ Dass der direkte Kundenkontakt jetzt wieder möglich ist, macht sie besonders froh. „Ich hatte vergangene Woche seit Langem geöffnet und es war wirklich viel los. Die Stimmung ist gut und die Leute sind in Kauflaune.“

Maisonette in Wien

Für die Zukunft hat Andrea Lems große Visionen: „Ich möchte gerne auch schöne Kleinmöbel anbieten. Und mein Traum ist es, im Geschäft auch eine Kaffeeecke einzurichten.“ Bis dahin kann man bei Maisonette gemütlich stöbern und schöne Kaffeetassen für zu Hause kaufen.