Der neue Hauptsitz der Bank BNP Paribas Fortis im Zentrum der belgischen Hauptstadt ist 200 Jahre nach Gründung der Bank am selben Ort, in Montagne du Parc, neu errichtet worden. Das Gebäude, geplant von Baumschlager Eberle Architekten mit Hauptsitz in Lustenau), sollte sowohl städtebaulich als auch bezogen auf Design und Infrastruktur neu positioniert werden.

Das sagt der Architekt

„Das große Haus ist dank seiner Geometrie in allen Dimensionen sanft in sein Umfeld eingebettet und öffnet sich mit seiner Arkade sowie den begrünten Innenhöfen zur Stadt. Umhüllt wird es von einem Gewand, dessen Muster das Ergebnis eines präzise gesteuerten Prozesses ist. Die komplexe Erscheinung wird mit einer sehr effizienten Methode erzeugt und schafft damit etwas Besonderes, so Martin Neuwirther, Projektleiter von Baumschlager Eberle Architekten.

Materialien

Durch den stockwerkweisen Abbau des Vorgängergebäudes konnten Materialressourcen gesichert und wiederverwendet werden. Außen liegende, tragende Stützen prägen das Erscheinungsbild des Gebäudes. Zusätzlich zu den Treppenhäusern gibt es drei Kerne, die Sanitärräume und Technik beherbergen. Das Dach des Gebäude mit seiner fließenden Form ist eine grüne Landschaft und Lebensraum für Bienen, Vögel und Pflanzen. Eingebettet darin sind Fotovoltaik-Paneele.

Das Gebäude