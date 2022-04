Gutschein für Stromrechnung kommt per Post

Die steigenden Energiepreise führen zu Teuerungen in vielen Bereichen: Wohnen, Lebensmittel, Produkte des täglichen Bedarfs und Energie. Das ist in den Brieftaschen der Österreicher spürbar. Daher hat die Bundesregierung beschlossen, einen einmaligen Zuschuss zur Abfederung der Auswirkungen der Teuerungen in Höhe von 150 Euro zu gewähren – mit dem sogenannten Energiekostenausgleich.

Ab Ende April verschickt

Dieser Energiekostenausgleich wird über eine Gutschrift abgewickelt. Diese wird jedem Haushalt mit Hauptwohnsitz in Österreich per Post vom Bundesrechenzentrum zugesendet. Wer sich bereits gefragt hat, wo der Gutschein bleibt, für den haben wir eine gute Nachricht: Auf Nachfrage bekam der KURIER die Auskunft, dass die ersten Gutscheine Ende April verschickt werden.

Die Gutschrift kann online auf einer zentralen Webseite oder per Brief eingelöst werden. Die Website und die Postanschrift werden auf dem Gutschein ersichtlich sein. Die Gutschrift wird automatisch bei der nächsten Jahresabrechnung durch den Stromlieferanten zum Abzug gebracht.