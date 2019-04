Architekturbiennale 2020: „Platform Urbanism“ im Fokus

Die ersten Weichen für die Architekturbiennale 2020 in Venedig werden soeben gestellt. Für den österreichischen Pavillon zeichnen die Wissenschafter Peter Mörtenböck und Helge Mooshammer verantwortlich. Die Direktoren des an der TU Wien angesiedelten „Centre for Global Architecture“ planen gemeinsam mit dem Team von „mostlikely“ die „Platform Austria“, die sich mit den Potenzialen der Zukunft und deren Architektur beschäftigt.

Im Mittelpunkt des Konzepts steht der Begriff des „Platform Urbanism“, der sich den Auswirkungen der Ausbreitung bahnbrechender Technologien auf den städtischen Raum widmet. Im Pavillon in den Giardini soll deshalb eine Plattform zur Reflexion und Debatte über die von Plattformen wie Facebook, AirBnB oder Uber geschaffenen gesellschaftlichen Veränderungen entstehen.