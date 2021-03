Architektenhaus: Ensemble aus Alt und Neu in Klosterneuburg

Die Planer Smartvoll Architekten ZT

Smartvoll ist eine Gruppe von sieben Architektinnen und Architekten mit Büro in Wien. Realisiert werden vor allem Wohn- und Gewerbebauten. In der Hinterbrühl in Niederösterreich hat das Team 2019 ein viel beachtetes, modernes Private Spa aus frei stehenden monolithischen Platten gestaltet, das mit dem BestofYear Award 2020 des Interior Design Magazine in New York ausgezeichnet wurde. Weitere Projekte: Das Gemeindezentrum in Großweikersdorf in Niederösterreich (2018), das Restaurant “wer ist Stratmann?“ in der Markthalle Salzburg (2015) und die Villa H in Hallwang bei Salzburg (2010), um nur einige zu nennen.