Architektenhaus: Das Atrium als Lösung

Atmosphäre durch Materialmix

Der Neubau, 2018 fertiggestellt, wurde aufgrund der Hanglage in Massivbauweise hergestellt. Die verschiedenen Bereiche im Haus wurden in Split-Level-Bauweise ausgeführt – wie der Architekt erklärt – „jeweils um eine halbe Geschoßhöhe versetzt.“ So gelangt man vom Eingang des Hauses in den tiefer gelegenen Wohnbereich und in den höher gelegenen Elternbereich.

Im Innenraum wurde viel in Massivholz ausgeführt, was die Atmosphäre wohnlich macht. Für die Gestaltung im Inneren des Einfamilienhauses zeichnet Innenarchitekt Johannes Haberl verantwortlich.

Die Mischung aus unterschiedlichen Materialien wie Beton, Holz und weißen Oberflächen – der Stiegenaufgang ist aus weiß lackiertem Metall – erzeugen eine behagliche Aufenthaltsqualität.