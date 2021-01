Architektur: Ausgezeichnet und verewigt

Der erste Platz geht dieses Jahr an Stephan Vary und sein Wiener Büro Labvert. Aus den zahlreichen Einreichungen hat die Expertenjury die 40 besten Beiträge ausgewählt, die nun gekürt wurden. Darüber hinaus wurden 13 Innovationen als Produkte des Jahres ausgezeichnet. Das Buch Best of Interior 2020 von Janina Temmen dokumentiert diese schönsten Wohnkonzepte der deutschen Interior-Szene.

Buchtipp



Namhafte Interior-Designer und ihre Projekte werden in hochwertig fotografierten Bildstrecken im Buch präsentiert. „Best of Interior“ versammelt so als Standardwerk und zugleich Jahrbuch zum Thema Wohnen die schönsten Wohnkonzepte und Gestaltungsideen und bietet den Überblick über die Wohntrends des Jahres. Hier finden sich exklusive Wohnprojekte in einer besonderen Bandbreite und unterschiedlicher Wohnstile. Das Buch eignet sich aus diesem Grund hervorragend zum Durchblättern und Schmökern, um sich Inspirationen und Anregungen für das eigene Zuhause zu holen. „Best of Interior 2020. Die 40 schönsten Wohnkonzepte“ von Janina Temmen, erschienen im Callwey Verlag, 61,70 Euro.