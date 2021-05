KURIER: Wenn Sie auf die Belview Apartments hier am Areal des Belvedere schauen, was sehen Sie?

Wolf D. Prix: Die Farbe weiß, eine Assoziation zum Meer, die Lebendigkeit erinnert mich an Nizza. In der Sonne glitzert und glänzt es. Es ist wie ein Ferienhaus.

Christoph Stadlhuber: Die Geländer erinnern mich an eine Schiffsbrüstung. Wie ein Kreuzfahrtschiff, mitten in der Stadt.

Herr Architekt: Wieso sieht das Haus so aus, wie es aussieht?

Prix: Bei der Frage muss ich lachen, weil die stelle ich immer meinen Studenten. Die Form hat mehrere Gründe: Boromini sagt, Kurven sind Ausdruck von Lebendigkeit. Das Haus steht in einem Hof, wir wollten einen intimeren Innenraum schaffen, das ist durch die gebogene Form möglich. Wir beschäftigen uns immer auch mit klimatischen Bedingungen: Deshalb die geschlosseneren Balkone dort, wo der Wind stark ist. Das Gebäude ist sicher nicht fad.

Sind Immobilienentwickler immer glücklich mit dem, was Architekten machen?

Stadlhuber: Wenn der Architekt etwas gescheites plant, ist der Bauträger damit zufrieden. Das ist wie eine Beziehung auf Zeit. Es muss sich der Bauträger an den Architekten annähern und umgekehrt. Wir haben beide genug Erfahrung, dass wir wissen, wie so eine Zusammenarbeit funktioniert.

Prix: Man kann Architekt und Auftraggeber nicht trennen. Der Auftraggeber ist natürlich der Mächtigere. Er bestimmt, wenn er unfair ist, über alles. Und der Architekt ist dann der Ausführungsgehilfe. Wenn er fair ist und spürt, was der Architekt will, nämlich Wohnqualität schaffen, dann ist das wie eine Ehe auf Zeit. In unserem Fall war die Zusammenarbeit sehr gut.

Jetzt hat sich die Signa nicht irgendeinen Architekten ausgesucht. Tut es Ihnen weh, wenn Sie bei der Planung Abstriche machen müssen?

Prix: Wenn der Auftraggeber gescheite Vorschläge macht, ist es ein Vergnügen, das auszuarbeiten. Es gibt keine Distanz zwischen uns.

Stadlhuber: Die Grundhaltung des Bauträgers macht die Zusammenarbeit aus. Wir wollen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. So ein Bauwerk steht hoffentlich jahrzehntelang da.

Wieso gönnt sich die Signa den Luxus, so einen Anspruch zu haben?

Stadlhuber: Es ist Teil unserer DNA. Es ist unsere Haltung. Wir sind überzeugt davon, auf gute, qualitätsvolle Architektur zu setzen. Es geht um das Produkt und das Projekt. Wir haben auch keine Scheu vor Stararchitekten.