An diesen Rundungen kommen Interior-Fans nicht vorbei

Aufmerksamen Beobachtern ist es nicht entgangen: Ecken und Kanten machen gerade Pause. Denn runde, weiche Formen dominieren die Interior-Welten dieses Jahres. Der sogenannte Squircle Trend bezeichnet die neue Lust am runden Mobiliar und ist eine Hommage an die Entwürfe der Sechziger und Siebzigerjahre. Kein Wunder, ist doch kaum eine Form einladender und gemütlicher. So ist auch der Sessel Hoxton eine Möbel-gewordene Einladung, Platz zu nehmen und sich fallen zu lassen. Mit seiner tiefgezogenen Sitzfläche, den kurzen aber eleganten Füßen und seiner anschmiegsamen Silhouette, bietet er die ideale Grundlage für lange Gespräche oder eine entspannte Lektüre. Modernität trifft dabei auf zeitlose Eleganz. Einfache aber strukturierte Linien verleihen dem Sessel eine starke Persönlichkeit. Die Sitzfläche aus weißem Bouclé Stoff bietet optimalen Komfort und harmoniert mit der silbernen Metallstruktur des Gestells. Ein luftiges Design, das sich unkompliziert in jeden Raum integrieren lässt.