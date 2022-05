Althan-Quartier: Baustart für neues Grätzel in Wien

Hier entstehen drei Bauteile: Zunächst wird das Projekt „Francis“ mit Büro- und Gastronomieflächen an der Adresse Julius Tandler Platz/Nordbergstraße umgesetzt. Im Bereich „Francis“ sollen acht Bürogeschoße mit etwa 40.000 Quadratmetern Nutzfläche entstehen, die sich durch die Nähe zu Garage, Hotel und Fitnesscenter auszeichnen. Weiters gibt es „Joseph“ und „Sophie“ mit in Summe 250 neuen Wohnungen an der Nordbergstraße 13, einem Viersternehotel und einer Hochgarage an der Althanstraße. Durch die Öffnung des ursprünglichen Gebäudekomplexes wird das Areal für Bewohner und Anrainer besser durchgängig und verbindet das neue Areal mit dem Bestand. Die geplante Fertigstellung ist für das Jahr 2024 geplant. Fast eine halbe Milliarde Euro wird in die Umgestaltung des 2,4 Hektar großen Areals investiert.

Baumaterialien werden wiederverwendet