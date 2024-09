Immobilieninvestor: "Mieten sind in Wien absurd niedrig"

Die Mieten sind in Österreich in den vergangenen Jahren teils stark gestiegen . Als Reaktion darauf beschloss die Bundesregierung die sogenannte Mietpreisbremse . Diese regelt, dass es im Altbau heuer keine Erhöhungen geben darf und für die nächsten beiden Jahre wurden sie bei fünf Prozent gedeckelt. „Das Aussetzen von Indexierungen bei Mieten bedeutet eine reale Kürzung “, sagt Louis Obrowsky, Präsident des Verbands der institutionellen Immobilieninvestoren, im KURIER-Gespräch. Denn bisher wurden die Kategoriemieten erhöht, wenn der Verbraucherpreisindex gegenüber dem letzten Änderungszeitpunkt um mehr als fünf Prozent gestiegen ist. Eine höhere Inflation geht nun als zu Lasten der Vermieter .

Weniger oder keine Investitionen würden geringere Standards für Häuser und Mietwohnungen bedeuten. „Das wirkt sich negativ auf das Stadtbild aus, dann schaut es so aus wie in den 70er- und 80er-Jahren, mit grauen und hässlichen Fassaden“, warnt der Fachmann.

Und er legt nach: „Laut der parteiunabhängigen Statistik Austria sind die Wohnkosten gemessen am Einkommen in den letzten zehn Jahren gleich geblieben.“ Demnach liegen sie bei 19 Prozent, was deutlich geringer sei als in anderen westeuropäischen Ländern wie etwa Deutschland mit 26 Prozent. Die erlaubte Miethöhe in Wien von 6,67 Euro je m2 bei regulierten Wohnungen sei in der lebenswertesten Stadt der Welt „absurd niedrig“.