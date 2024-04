Immokrise schlägt auf Immobilienfonds durch

Doch was passieren kann, wenn viele Anleger gleichzeitig Gelder an ihre Gelder in einem Immobilienfonds wollen, zeigt das Beispiel "LLB Semper Real Estate" der Liechtensteinische Landesbank. Dieser Fonds, der vor allem in österreichische und deutsche Gewerbeimmobilien investiert ist, musste im Oktober des Vorjahres die Anteilsrücknahme für zumindest 12 Monate aussetzen. Die Anleger kommen also bis auf weiteres nicht an ihr Geld.