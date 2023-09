Immobilien-Anleihe mit zwölf Prozent Zinsen pro Jahr

Die VMF Gruppe hat in den vergangenen zwölf Monaten sechs Projekte mit über 270 Wohnungen mit 14.000 Quadratmeter Wohnfläche errichtet. Aktuell befinden sich 13 Projekte in Bau, 14 Projekte in Entwicklung und 11 Projekte in der Ankaufsphase. „Sind alle Projekte abgeschlossen, hat die VMF Gruppe 1.400 Wohnungen mit 95.000 Quadratmeter Wohnnutzfläche geschaffen", sagt Voithofer.

Das Geld der Anleihe will die Gruppe nach eigenen Angaben dafür nutzen, in den nächsten Jahren verstärkt in den Zinshausmarkt in Wien zu investieren. „Zinshäuser sind für uns eine attraktive Ergänzung zu Wohnanlagen mit Eigentumswohnungen", sagt Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der operativen VMF Immobilien GmbH. "Bei Objekten aus der Gründerzeit kann die vorhandene Bausubstanz adaptiert werden und das erschließt neuen und modernen Wohnraum."