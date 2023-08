Zinsanstiege belasten viele Wohnkreditnehmer

„Wir erleben gerade den schnellsten Anstieg der Notenbankzinsen in der österreichischen Nachkriegsgeschichte“, betont Andreas Eder, Immobilienexperte bei der Vergleichsplattform durchblicker. „Von Minus/Null auf drei Prozent in weniger als 12 Monaten – das hat sicher viele auf dem falschen Fuß erwischt“, so ÖRAG-Vorstand Michael Buchmeier. Die Folge: Mittlerweile haben sich die Kreditraten privater Haus- und Wohnungskäufer spürbar erhöht, was viele Haushalte unter Druck setzt. Musste ein durchschnittlicher Doppelverdienerhaushalt zur Tilgung eines Kredits für eine 90 Quadratmeter großen Neubauwohnung in Wien jahrzehntelang rund 40 Prozent des Monatseinkommens aufwenden, wären es jetzt fast 70 Prozent, wie eine Analyse des Tarifvergleichsportals zeigt. Immer mehr Haushalte, die in den vergangenen Jahren ein Eigenheim mit einem variabel verzinsten Kredit erworben haben, geraten jetzt ins Schleudern.