OGH zu unklaren Indexklauseln in Mietverträgen

Aktuelle Urteile des OGH hinterfragen die Inflationsanpassungen in Mietverträge. Im aktuellen Fall geht es unter anderem um eine in einem Mietvertrag vereinbarte Wertanpassungsklausel, die vorsah, dass grundsätzlich der Mietzins anhand des Indexes der Verbraucherpreise 1976 anzupassen ist. Sollte dieser Index nicht mehr verlautbart werden, so trete ein Index an dessen Stelle, der "diesem Index am meisten entspricht". Woran sich jedoch dieser Index bemessen soll, bleibt gänzlich offen.