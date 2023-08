Luxus geht immer: Teuerste Wohnung in Kitzbühel verkauft

Ein starkes Signal sendete der Tiroler Immobilienmarkt auch in der Kategorie Einfamilienhäuser. Die teuersten Transaktionen mit 11,6 Millionen Euro fanden in Kirchberg in Tirol, mit 10 Millionen Euro in Kitzbühel und mit 5,1 Millionen Euro ein zweites Mal in Kirchberg in Tirol statt.

Top-Deal in Wien

Das Immobilienjahr 2023 bleibt dynamisch. Erst vor Kurzem gab es einen weiteren Top-Deal in Wien, bei dem ein Penthouse in der Josefstadt einen neuen Besitzer fand. 270 Quadratmeter auf zwei Ebenen, 116 Quadratmeter Dachterrasse mit Outdoor-Küche und Infinity Pool, privater Spa-Bereich mit Sauna: Das alles hat diese neue Luxusimmobilie im Projekt „The Son“ von Crownd Estates zu bieten. Das Penthouse in der Trautsongasse wurde im Juni um 5,8 Millionen Euro verkauft.