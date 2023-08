Die bisher größte Transaktion des Jahres am österreichischen Immobilienmarkt wurde vor kurzem finalisiert: Die zuletzt mit 194 Millionen Euro bewerteten Vienna Twin Towers am Wienerberg wurden an die S IMMO verkauft, die bei der Transaktion von CBRE beraten wurde. Bisherige Eigentümerin des Vienna Twin Towers am Wienerberg war die Immofinanz.