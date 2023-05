Wohnungssuche: Kaufinteressenten lassen sich Zeit

Auch die Vermarktungszeit verlängert sich. „Waren früher interessante Angebote nach nur wenigen Tagen schnell wieder vom Markt, liegt nun die durchschnittliche Durchlaufzeit bei rund drei Monaten“, so Brunauer. Eine Entwicklung, die auch in Kärnten spürbar ist, unterstreicht Robert Haubiz, Geschäftsführer sReal Kärnten: „Wohnungen, die im Vorjahr einen Vermarktungszeitraum von einem Monat hatten, bleiben derzeit sehr lange im Angebot. Fallweise erfolgt eine Reduktion der Angebotspreise.“ An der Preisschraube gedreht wird teilweise auch in Tirol, stellt Ingmar Schwabl, Geschäftsführer sReal Tirol fest: „In Randlagen und B-Lagen setzt ein Rückgang des Quadratmeter-Preises ein.“