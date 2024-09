Müssen die Wohnungseigentümer die Abfertigung des Hausbesorgers bezahlen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

FRAGE: Der Hausbesorger in unserem Haus ist in Pension gegangen. Nun haben wir Wohnungseigentümer eine Betriebskostenabrechnung mit einer Nachzahlung bekommen, für die Abfertigung des Hausbesorgers. Für mich sind das 1.200 Euro. Müssen wir das bezahlen?

Wenn ja, hätte dieses Geld nicht längst angespart werden müssen? Die Entnahme der Kosten aus der Rücklage wurde von der Hausverwaltung abgelehnt. Ich habe um Ratenzahlung bei der Hausverwaltung angesucht, diese wurde abgelehnt.