Darf ich das Schnittgut von Nachbars Hecke über den Zaun werfen?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Die Hecke meines Nachbarn wächst über den Zaun und ragt in die Fahrbahn hinein, die direkt an den Zaun angrenzt. Die Fahrbahn wird dadurch so verengt, dass Autos bei Gegenverkehr Gefahr laufen, durch die Hecke zerkratzt zu werden. Ich habe den Überhang bei der Hecke meines Nachbarn geschnitten. Das Schnittgut habe ich auf seinen Grund geworfen. Jetzt beschwert er sich. Wer hat recht?