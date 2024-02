Ist es rechtens, dass der defekte Lift nur werktags repariert wird?

In unserem 8-stöckigen Wohnhaus ist der Lift oft kaputt. Der Vertrag der Verwaltungen mit der Liftfirma gilt nur von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr. Jedoch fällt der Lift meist nachts oder am Wochenende aus. Die Firma repariert den Lift dann erst am nächsten Tag, obwohl im Haus Rollstuhlfahrer wohnen. Wie kann ich vorgehen, damit die Verwaltung einen 24-Stunden-Vertrag mit der Liftfirma abschließt?