Stolperfallen beim Mietvertrag: Das sollten Sie beachten

Wer soll der Hauptmieter sein? Diese Frage sollte man sich vor Vertragsunterzeichnung stellen. Viele Vermieter bevorzugen zwei Vertragspartner, weil es eine höhere Sicherheit bietet. „Möchte allerdings einer aus dem Vertrag heraus, kann dieser nicht kündigen, sondern ist auf die Kulanz des Vermieters angewiesen“, so Bruckner.

Versteckte Klauseln

Dazu können noch Klauseln wie Wertsicherung, Kündigungsverzicht oder Haustierverbot enthalten sein. Haustiere können nicht verboten werden. Verursacht das Tier Schäden, haftet der Mieter.

Unter Wertsicherung des Mietzinses ist dessen Anpassung an die Inflationsrate zu verstehen. Wenn es diese Klausel gibt, sollte sie vorsehen, dass eine Erhöhung aus bleibt, solange nicht ein gewisser Schwellenwert (z. B. 5 Prozent) erreicht bzw. überschritten wird. „Steht im Mietvertrag zum Beispiel, dass der Mieter in den ersten drei Jahren des Mietverhältnisses auf sein Kündigungsrecht verzichtet, dann ist das in aller Regel unzulässig“, betont Bruckner.

Kenntnis über Kosten

Vor der Unterschrift müssen Mieter Energieausweis, Elektrobefund sowie Hausordnung gesehen haben. „Fragen Sie nach, welche Heizkosten auf Sie zukommen“, rät der Experte. Alle mündlichen Vereinbarungen wie etwa die Benutzung der Garage müssen schriftlich festgehalten werden. Den Vertrag ganz genau und in Ruhe durchlesen. Sobald Unklarheiten aufkommen, unbedingt nachfragen.