Arbeiterkammer will befristete Mietverträge abschaffen

Die Arbeiterkammer (AK) warnt verstärkt vor weiteren Mietsteigerungen. Sie will befristete Mietverträge durch große Vermieter abschaffen. Ein Problem sei, dass fast die Hälfte (47 Prozent) aller Mietverträge befristet seien, hieß es am Sonntag in einer Aussendung unter Berufung auf Mikrozensus-Daten. Befristete bestehende Mietverträge im privaten Segment sind im Schnitt um etwa 130 Euro pro Monat teurer als unbefristete. In befristet vermieteten Wohnungen lebten an die 700.000 Menschen.