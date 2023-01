Höhere Mieten, höhere Einkommen: Wie gut stecken wir die Teuerungen weg?

Bei einem Fünftel des Haushaltseinkommens bewegt man sich auf einem konstanten Niveau der vergangenen Jahre, so die Agenda Austria. Denn mit der aktuellen Teuerungswelle liegen Wohnkosten gemessen am Haushaltseinkommen in etwa auf dem Niveau von 2013.

Nicht einberechnet sind jedoch erhöhte Erhaltungskosten, die sich in allen Lebensbereichen durchschlagen. Ob im Energie- und Stromverbrauch, bei Konsumgütern, Dienstleistern oder Lebensmitteln sowie im Bereich der Mobilität und Vorsorge.