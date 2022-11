Wohnen auf dem Land: Am liebsten in sanierten Bauernhäusern

Bauernhof in Tirol

Ein alter Bauernhof nahe Kitzbühel in Tirol sollte zum Feriendomizil werden. Zunächst wurden die Grundmauern trocken gelegt und eine neue Bodenplatte eingezogen. Snow Architektur restaurierte das historische Gewölbe, die alten Fenster wurden nach altem Vorbild wieder hergestellt. Die Innenräume hingegen wurden so belassen, nur behutsam ergänzt, etwa durch die moderne Wendeltreppe aus Stahl. „Sie kontrastieren den Bestand fruchtbar und lassen ihn somit nicht museal wirken“, so das Resümee des Autors.