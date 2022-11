Design der Woche: Bistro-Tisch aus Marmor

Als Ergänzung zum sonntäglichen Familien-Brunch oder zum festlichen Dinner mit Freunden – und solo für den abendlichen Snack, während man die Lieblingsserie schaut. Auf dem edlen Bistrotisch „Eveline“, der auch als Beistelltisch gute Figur macht, ist Platz für zwei Gläser und den Lieblingssnack, aber auch für eine edle Blumenvase, üppig gefüllt mit frischen Schnittblumen. Auch ein schönes Schachbrett kommt hier richtig zur Geltung.

Bistro-Tisch

Der Tisch aus 100 Prozent Marmor verleiht Räumen Charakter. Er ist sowohl in hellem als auch in dunklem Marmor erhältlich. Den Marmortisch gibt es in dem vor kurzem gelaunchten Onlineshop der Münchner Interiordesignerin und Bloggerin (editionnoire.com) Katie Fischer. Sie setzt auf langlebige Möbelstücke, die klassisch und zeitlos sind, statt nach aktuellen Trends zu gehen. Für ihren Onlineshop katiefischer.de kuratiert sie Kleinmöbel, Dekoration, Kunst und Leuchten aus familiengeführten Betrieben. Sie ist außerdem Gründerin der deutschen Beauty-Marke „Desinas“. In Kürze wird das Sortiment ihres Interieur-Shops um eine eigene Kollektion erweitert. Der Tisch macht sich besonders gut als Hingucker in einem Raum, wo er der Star sein kann. Um € 895 ist der Tisch (Höhe: 45 cm) erhältlich bei katiefischer.de