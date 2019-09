Drei Theorien: Wie sich das Wetter auf die Wahl auswirkt

Hat das Wetter Einfluss auf das Wahlverhalten? Seit einigen Jahren beschäftigen sich Wissenschafter - vom Metereologen bis zum Politikwissenschafter - mit dieser Thematik. Die bis dato gewonnen Erkenntnisse sind so variantenreich wie das Wetter selbst. Nachvollziehbar sind die Erkenntnisse allemal: Etwa, dass bei schlechtem Wetter die Menschen eher zu Hause bleiben.

Das fanden mitunter Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung heraus, indem sie die Wahlbeteiligung bei Gemeinderats- und Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen untersuchten und mit Wetterkarten verglichen. "Mit zehn Millimetern Regen zeigt sich in den Daten eine Reduktion der Wahlbeteiligung um 1,2 Prozentpunkte bei den Kommunalwahlen und 0,5 Prozentpunkte bei den Landtagswahlen“, erklärte Ronny Freier, Professor für Wirtschaftspolitik gegenüber der Zeitung Welt. Der Regeneffekt wurde auch bei Parlamentswahlen in den Niederlanden oder bei Präsidentschaftswahlen in den USA nachgewiesen.

Forscher aus den Niederlanden formulierten eine andere Erkenntnis: Bei schönem Wetter sind die Leute motivierter, wählen zu gehen, lässt sich doch der Gang zum Wahllokal eventuell gleich zu einem netten Spaziergang ausbauen. Klingt eigentlich auch logisch.

Allerdings: Ökonom Jo Thori Lind von der Uni Oslo hat in seinen Untersuchungen das genaue Gegenteil festgestellt. Nämlich, dass schönes Wetter sich negativ auf die Wahlbeteiligung auswirken kann, weil es die Menschen vom Wählen abhalte und ihnen alternative Freizeitmöglichkeiten einräume. Nach dem Motto: Wenn's am Wochenende schon mal schön ist, nutzt man die Zeit lieber in der Natur als im Wahllokal.