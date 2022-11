Jeder Euro zählt: Spar-Tipps für den Haushalt

Telefon-, Handy- & Internetverträge sind meist nur während der Mindestvertragslaufzeit günstig. Wer dann nicht rechtzeitig kündigt, zahlt schnell mehr, als ihm lieb ist. Schauen Sie sich Ihre alten Verträge unbedingt genauer an und vergleichen Sie die Angebote der Mitbewerber.

Auch bei Versicherungen lohnt sich ein Vergleich. Jeder Österreicher ist mehrfach versichert. Das fängt bei der gesetzlichen Sozialversicherung an, geht über die Autoversicherung und endet bei teuren privaten Versicherungen, deren Leistungen sich teilweise überschneiden.Der nächste große Posten im Haushaltsbudget ist jener für Energie. Das langfristige Ziel ist, auf alternative Energieformen umzusteigen. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Wer raus aus Öl und Gas will oder eine Photovoltaikanlage installieren möchte, braucht Zeit. Für die Planung, das Beantragen von Förderungen und natürlich die Professionisten, die aktuell sehr gut ausgelastet sind. Aber schon in diesem Winter kann in den eigenen vier Wänden Strom und Energie gespart werden.