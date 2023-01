Farbenfroh und witzig: So gleicht freilich keine Kreation der vorigen und immer wieder kommt es zu Überraschungen. Diese machen alleine oder in der Gruppe aufgestellt auch Zuhause gute Laune. Noch bis 13. Jänner sind die kreativen Keramikgefäße im Rahmen der Gruppen-Ausstellung „Always on my Mind“ in der Galerie Steinek (Eschenbachgasse 4, 1010 Wien) zu bewundern. Erhältlich sind die charakterstarken Vasen ab € 111,– je nach Ausführung über www.lumalaunisch.com