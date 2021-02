Design der Woche: Lichtskulpturen

Zusammen ergeben die gebogenen LED-Lichter-Module, die optisch an Neonröhren erinnern, ein harmonisches Ensemble. Es ist ein Spiel mit den Formen und der Reinheit des Lichts, das die beiden Italienerinnen, Arianna Lelli Mami und Chiara Di Pinto, eindrucksvoll beherrschen.

Designstudio Studiopepe

Das Designstudio Studiopepe gründeten die beiden Frauen bereits 2006. Heute befassen sich Lelli Mami und Di Pinto mit zahlreichen Aufträgen im Bereich der Innenraumgestaltung und des Produktdesigns für internationale Kunden. Außerdem arbeiten sie kontinuierlich an eigenen, konzeptionellen Objekten.

Lichtinstallation "Unseen"

Nachdem die Designerinnen 2018 eine Lichtinstallation mit dem Titel „Unseen“ in Mailand präsentierten, wurde die künstlerische Leiterin des französischen Möbelherstellers Petite Friture, Amélie du Passage, auf sie aufmerksam. 2020 kam es zur Kooperation. Das Ergebnis: Elegante und moderne modular einsetzbare LED-Lichtröhren.

LED-Technologie

„Wir haben versucht, das klassische Neonlicht nachzubilden, aber mit der modernen LED-Technologie“, so die Designerinnen. Die LED-Lichter befinden sich in Silikonröhren, diese wurden für den letzten feinen Schliff mit Messing überzogen. Die Lichtröhren kann man entweder als Modul-System endlos erweitern oder sie einfach einzeln in den Raum integrieren. Ab 3.200 Euro.