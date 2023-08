UNO-City in Wien Donaustadt vor Sanierung

Die Wiener UNO-City ist in die Jahre gekommen. Der Sanierungsbedarf an den in den 1970er-Jahren erbauten Türmen in Wien- Donaustadt ist groß. Das Vienna International Centre (VIC), auch UNO-City genannt, ist neben New York, Genf und Nairobi einer von vier Hauptsitzen der Vereinten Nationen. Die Hochhäuser an der Wagramer Straße stehen im Eigentum der Republik und werden an die Vereinten Nationen vermietet. Die symbolische Miete betrug einen Schilling bzw. beträgt heute 0,07€.