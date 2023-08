Cool bleiben in der City: Ein Oberösterreicher zeigt, wie es geht

Die Plätze in unseren Städten glühen in der Sommerhitze. Eine natürliche Beschattung sucht man als Passant meist vergebens. Eine Idee aus Oberösterreich kann Abhilfe schaffen.

Innenarchitekt Christoph Fürst wollte etwas Nachhaltiges schaffen, dass die urbanen Plätze wieder lebenswerter macht. Zwar stellt die Bepflanzung von Innenstädten mit Bäumen eine gute Lösung dar, die Überhitzung zu bekämpfen. Doch brauchen neu gepflanzte Bäume viele Jahre, bis sie ein dichtes Blätterdach bilden, das zur gewünschten Kühlung beiträgt.

Klima-Insel für urbane Plätze

Genau hier setzt der Oberösterreicher an. Er hat sich mit Philip Buchberger, Jeremias Blaickner und Wolfgang Preisinger zur ARGE „Klima*Inseln“ zusammengeschlossen und 25 Quadratmeter große, bewachsene Module entwickelt, die beschatten und kühlen sollen. Der würfelförmige Prototyp kann in Traun in Oberösterreich besichtigt werden. „Zahlreiche Gemeinden, aber auch Krankenhäuser haben bereits Interesse an den Modulen gezeigt“, erzählt Fürst.