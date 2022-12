Intelligentes Wohnen: Smartes Home, mehr Komfort

Im Einfamilienhaus-Neubau ist in der Regel das Gesamtpaket gefragt, nicht einzelne Komponenten. Für die Grundeinstellungen – Heizen, Kühlen, Beschatten, dimmbare Beleuchtung – muss man mit rund 120 Euro Mehrkosten pro Quadratmeter rechnen, beziffert Ahammer. „Die Basis muss eine vernünftige Lösung sein, dann kann man sukzessive erweitern.“

Energiesparen ist in aller Munde, kein Wunder, bei den Strom- und Gaspreisen. Auch hier spielt das Smarthome eine Rolle. „Denn ohne Smarthome wird das schwierig“, so Ahammer. Wer über den Umstieg zu erneuerbaren Heizsystemen nachdenkt, muss sich gedulden. „Die Firmen sind aktuell nicht lieferfähig, das betrifft die ganze Branche“, so Ahammer. Die Hersteller kommen mit Produktion nicht nach.

Die gute Nachricht: Es hat sich technisch viel getan, mittlerweile liefern Wärmepumpen höhere Vorlauftemperaturen. „Das geht auch mit bestehenden Heizkörpern. Wer selbst Energie erzeugt, will sparsam damit umgehen, etwa mithilfe smarter Heizkörperthermostate, da so Räume separat geregelt werden können.

Doch was ist, wenn der Strom für längere Zeit ausfällt, bei einem Blackout: Geht dann gar nichts mehr? Wer seinen Speicher mit elektrischer Energie auflädt und dies dann nur für die Grundbedürfnisse verbraucht, „kommt seriös zwei Tage lang aus“, so Ahammer. Das gelte für das klassische Einfamilienhaus mit einer 10 kW PV-Anlage und einem ebensogroßen Speicher. „Wenn man sich nur auf die Wärmepumpe und den Heizungskreislauf beschränkt, kommt man etwas länger aus. Die Dauer von zwei Wochen sind betriebswirtschaftlich allerdings nicht darstellbar“, so der Siblik-Geschäftsführer.