Preissturz am Wohnimmobilienmarkt blieb bisher aus

Auch weniger Sozialwohnungen sind in Bau. Die Reduktion der Wohnbauförderung in den vergangenen Jahren sei „ein schwerer Fehler“ gewesen, sagt Susanne Riess-Hahn, Chefin der Wüstenrot Gruppe. Die Ausgaben hierfür müssten auf rund ein Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP), also 4,5 Mrd. Euro, steigen. Der angekündigte Mietpreisdeckel ist für die Raiffeisenbank keine effektive Maßnahme gegen hohe Mieten. „Im Kampf gegen die Inflation ist die Mietpreisbremse kein Gamechanger, weil die Mieten kein wesentlicher Inflationstreiber im Warenkorb waren“, sagte Reith. Er erwartet, dass das Angebot an Mietwohnungen am Markt sinken wird. Ähnlich sieht das die Wüstenrot-Chefin: Ein Mietpreisdeckel sei keine Lösung, „der verknappt das Angebot, was die Preise weiter erhöht“, sagte Riess-Hahn.