Gärtnertipp: Wenn die Ernte beim Nussbaum ausfällt

Ob für den Kuchen oder zum Knabbern zwischendurch: Walnüsse werden in Österreich gerne gegessen. Reife Walnüsse sind durch die hohen Gehalte an Vitamin C und Omega-3-Fettsäuren sehr gesund.

Die Erntezeit für die köstlichen Früchte beginnt Mitte September. Leider nicht so bei KURIER-Leser Heinrich Zahm: „Seitdem mein Nussbaum „fruchttragend“ ist, gibt es keine nutzbaren, gesunden Nüsse. Sie werden überwiegend bereits am Baum schwarz, zum Teil gefleckt. Alle abgefallenen Nüsse sind außen schwarz und der Kern ist faulig. Kann man die Erkrankung des Nussbaumes beheben oder muss ich ihn entfernen?“