Guter Ertrag bei Beeren: Auf den Schnitt kommt es an

KURIER-Leser Alexander Moosbaum hat auf den Blättern seines Brombeerstrauches kleine, gelbe Punkte entdeckt. Wolfgang Praskac: „Hier handelt es sich um eine Pilzerkrankung, den sogenannten Brombeerrost. Als Gegenmaßnahme ist es wichtig – spätestens im Herbst – das noch an der Pflanze haftende Laub abzupflücken und zu entfernen. Auch ein hochwertiges Fungizid schafft Abhilfe. Der Standort sollte ganztags sonnig und luftig sein. Die Triebe von Brombeeren werden an Rankgittern gezogen. Die jungen Triebe, die noch nicht gefruchtet haben, werden an der Rankhilfe befestigt und fruchten im Folgejahr.“

Wolfgang Praskac empfiehlt zudem für eine gute Ernte einen organischen Beerendünger.

Gärtner wissen Rat

Egal, ob es sich um den optimalen Schnitt für Ihre Rose handelt oder die richtige Pflege für Orchideen: Nutzen Sie die Chance und senden Sie uns Ihre Fragen – mit einem Foto, das Sie mit Ihrer Pflanze zeigt – an:

Wir leiten Ihre Fragen an einen Experten weiter und präsentieren die Antworten in einer unserer nächsten Ausgaben.

