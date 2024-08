Nadja Holzer über Vorurteile in der Bauträgerbranche: „Ihr betoniert alles zu“

KURIER: Haben Sie sich bewusst für eine Laufbahn in der Immobilienwirtschaft entschieden?

Nadja Holzer: Nach dem Studium habe ich die Anwaltsausbildung gemacht und als Anwältin gearbeitet, ich war auch im Immobilienbereich tätig. Das wollte ich mir genauer anschauen und habe berufsbegleitend Immobilienmanagement studiert. Das war so spannend, dass ich schließlich in der Immobilienbranche gelandet bin. Es ist etwas, das man angreifen kann. Es ist spannend, wenn man durch einen Ort fährt und man sieht ein Quartier oder ein Gebäude, an dem man beteiligt war.