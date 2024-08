Vom Dorf zur City: Wie sich ein Viertel in Wien-Favoriten verändert

700 Jahre Oberlaa, 150 Jahre Favoriten, 90 Jahre Schwefelquelle sowie 50 Jahre Wiener Internationale Gartenschau (WIG 74): Das Jahr 2024 ist ein bedeutendes für dieses Stadtviertel in Wien-Favoriten . Nicht nur eine Reihe von Jahrestagen wird gefeiert, sondern die lange angekündigte und von vielen Bürgerprotesten begleitete Entwicklung in der Kurbadstraße soll noch heuer beginnen. Östlich der Therme Wien soll in den nächsten zwei Jahren ein neues Stadtviertel entstehen bzw. komplettiert werden. Der richtige Zeitpunkt, sich dieses Grätzl südlich des Kurparks genauer anzusehen.

Es ist Montag Nachmittag, der erste kühle Tag nach wochenlanger Hitze in der Stadt. Der IMMO KURIER macht sich auf zur Erkundungstour durch Oberlaa . Je weiter man sich von der U1-Station Oberlaa und der Therme entfernt, umso weniger Passanten sind unterwegs. Kein Wunder, denn das Areal wirkt in Vergessenheit geraten. Die Straßenbahnschienen der ehemaligen Linie 67 enden abrupt, Unkraut bahnt sich seinen Weg durch den Beton von aufgelassenen Parkplätzen.

Ort mit Geschichte Dabei war hier vor der Jahrtausendwende eine Menge los. Das Gebiet stand für Innovation: Hier wurden in den 1920er-Jahren in eigens errichteten Kulissenstädten aufwendige Filme gedreht, die Therme installiert, die WIG erbaut. Die Kurhalle Oberlaa war ab 1974 eine beliebte Sport- und Veranstaltungshalle, mit der Erweiterung der Therme wurde sie 2007 abgetragen und dann fiel dieses Viertel in einen Dornröschenschlaf.

© Votava / brandstaetter images / picturedesk.com/Votava/brandstaetter images/picturedesk.com Die Kurhalle Oberlaa lockte ab 1974 Tausende Besucher zu Konzerten, Messen und Sportveranstaltungen

Die ersten Schritte zur Wiederbelebung wurden bereits gesetzt. Im Jahr 2019 entstanden auf dem ehemaligen Gelände der Austrian Airlines Zentrale in der Fontanastraße der Barbara Prammer Hof sowie weitere, vorwiegend gemeinnützige Wohntürme. Im ehemaligen Tourotel, das anlässlich der WIG 74 eröffnet wurde, befinden sich heute Apartments. Der neue Name: Taba Tower.

© Grafik

Das neue Stadtquartier Im Stadtquartier Kurbadstraße sollen rund 690 Wohnungen, soziale Infrastruktur und Nahversorgung errichtet werden. Laut Rückfrage bei der WSE Wiener Standortentwicklung werde noch im Herbst dieses Jahres mit den Bauarbeiten gestartet. Das Projektgebiet gliedert sich in sieben Areale, davon fünf Bauplätze für geförderten und zwei Bauplätze für freifinanzierten Wohnbau. Neben klassisch geförderten Mietwohnungen, SMART-Wohnungen und Gemeindewohnungen sollen auch spezielle Wohnformen für Alleinerziehende realisiert werden. Darüber hinaus soll besonderes Augenmerk auf der Errichtung von innovativen Wohnlösungen für die Generation 60 Plus liegen − von der selbstbestimmten Seniorenwohnung bis zur Pflegeeinheit.

© g.o.y.a. /wup In der Kurbadstraße entstehen mehrere Wohnblocks, u. a das „Oh la laa“ von GEWOG mit Wohnformen fürs Älterwerden

Anrainer wünschen Veränderung Bei unserem Rundgang treffen wir Pensionistin Hannelore. Sie wohnt in der nahe gelegenen Seniorenresidenz. „Es ist schön, dass die U-Bahn bis Oberlaa fährt, aber bis zu meiner Wohnung sind es mindestens 15 Minuten zu Fuß. Ich wünsche mir endlich die Autobuslinie, die die Stadt versprochen hat.“ Ihre Begleitung macht sich hingegen Sorgen hinsichtlich der jahrelangen Baustellen, die es hier geben wird – mit viel Lärm und Staub: „Das ist nichts, was man sich als alter Mensch wünscht.“ Dringend benötigt werden auch Nahversorger, wie der zweifache Familienvater Jonas erzählt. „Wir sind hierher gezogen, weil es rundherum sehr grün ist. Aber für den Einkauf brauchen wir das Auto.“ Die Initiative „Lebensraum Oberlaa“ kritisiert ebenfalls, dass es kein Verkehrskonzept gibt. Für das neue Stadtviertel gebe es nur eine adäquate Zufahrt über die Kurbadstraße. Vom Süden her führt zwar auch die Segnerstraße in das Grätzl, allerdings müssen Bahngleise überquert werden und der Bahnschranken sei oft geschlossen. Also keine Option für Einsatzfahrzeuge.

© HaiVa Am Ende des Kästenbaumtunnels erblickt man die Kirche von Oberlaa

Unser Weg in den historischen Ortskern von Oberlaa führt uns durch den neugestalteten, bunten Kästenbaumtunnel. Er dokumentiert die Geschichte von Oberlaa und Umgebung mit Schautafeln und 100 Bildern. Im südlichen Ortsteil dominieren Einfamilienhäuser, alte Winzer- bzw. Bauernhäuser und Wiesen.

© HaiVa Ein typischer Straßenzug in Oberlaa

U1 ließ die Preise steigen Seit der Verlängerung der U1 nach Oberlaa im Jahr 2017 wurden die Gründe für Immobilienentwickler besonders interessant, die Immobilienpreise sind rasant nach oben geklettert. Erst vor wenigen Tagen haben die Projektpartner 3SI Immogroup und S+B Gruppe angekündigt, dass sie ein rund 10.400 m² großes Grundstück in Oberlaa entwickeln wollen. Es soll Raum für Wohnungen, Büros, Shops, Dienstleistung, Beherbergung und eine Park+Ride-Anlage geschaffen werden. Wolfdieter Jarisch, Vorstand der S+B Gruppe, zeigt sich auch von den Möglichkeiten des Grundstücks begeistert: „Die unmittelbare Nähe zur Therme und die direkt neben dem Grundstück liegende U1-Station machen das Grundstück perfekt für eine Entwicklung.“

Die Haring Group errichtet in der Klederinger Straße 16 Reihenhäuser und 20 Eigentumswohnungen. Der Baustart ist für Ende 2024/Anfang 2025 geplant.

© Haring Group Die Architektur der Reihenhäuser von Haring passt sich dem Ort an