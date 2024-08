Halbzeit für die Seestadt: So geht es im smarten Stadtteil weiter

Die Seestadt Aspern feiert Jubiläum. Vor zehn Jahren zogen die ersten Bewohner in den neuen Stadtteil in Wien-Donaustadt. Heute zählt die Seestadt 12.000 Bewohner, rund 550 Unternehmen und mehr als 5.000 Menschen, die dort arbeiten. „Die Seestadt wurde schon oft als Spielwiese für die Entwicklung der Smart City der Zukunft bezeichnet. Und das zu Recht: Denn vieles, das mittlerweile zu einem fixen Bestandteil nachhaltiger Wirtschaft geworden ist, wurde erstmals in der Seestadt erprobt. Das Technologiezentrum der Wirtschaftsagentur Wien war etwa die erste Gewerbeimmobilie, die mehr Energie erzeugt als sie verbraucht“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. „Die Seestadt hat sich von einer Vision zu einem modernen, erfolgreichen und innovativen Lebens- und Wirtschaftsraum entwickelt. Damit gilt sie auch international als Vorzeigeprojekt, wie die Stadt der Zukunft aussehen kann.“

Laufende Anpassung

Die bisherige Umsetzung wurde nun evaluiert, die Ergebnisse sollen in die Entwicklung für die nächsten Quartiere einfließen. In Summe wird die Entwicklung der Seestadt etwa zweieinhalb Jahrzehnte dauern. 25.000 Menschen sollen dort ihre Heimat finden. Aufgrund des rasanten Klimawandels, gesellschaftlicher, technologischer und wirtschaftlicher Veränderungen sowie Umwälzungen in der Arbeitswelt ist sie einem permanenten Wandel ausgesetzt, laufende Anpassungen sind notwendig.