Wie steht es um die Seestadt? Eine Zwischenbilanz liegt vor

12.000 Bewohnerinnen und Bewohner zählt die Seestadt mittlerweile. Rund 550 Unternehmen haben sich außerdem dort angesiedelt. Arbeitskräfte soll es laut Bilanz 5.000 geben. Wichtige Erfolgsfaktoren am Standort seien ein Mix aus Wohnen, Freizeit und Wirtschaft.

Ein klares Ja gab es am Mittwoch dazu von Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ), der Wien 3420 aspern Development AG und dem Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien Gerhard Hirczi . Dort wurden die Ergebnisse des „EVA“-Berichtes und die neuen Entwicklungsziele für die Seestadt präsentiert.

Wo es Aufholbedarf gibt

In Sachen Arbeitsplatzbeschaffung sieht man momentan noch Aufholbedarf, aber Potenzial. „Anders als Privatpersonen, für die sich nachhaltige Optionen wie Öffis und Fahrrad eignen, braucht die Wirtschaft eine Anbindung an den mobilisierten Verkehr“, sagt Gerhard Schuster, Vorstandsvorsitzender der Wien 3420.

Auch wenn zumindest in puncto Verkehr noch an der Vereinigung von Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Ziele gefeilt werden muss, ist Ersteres ein wichtiger Aspekt in der Seestadt. Auch der Grünanteil im Stadtentwicklungsprojekt sei positiv zu bewerten: 4.000 Bäume sind bereits im Stadtteil verwurzelt.