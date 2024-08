Öffi-Ärger in Wien: Kostenexplosion und Mega-Verzögerung bei U2/U5

Zum Technischen: Trotz 250 Probebohrungen in bis zu 60 Meter Tiefe und Voruntersuchungen in den Kellern der Häuser entlang der Strecke ereignete sich in den vergangenen Monaten viel Unvorhergesehenes: Erde bewegte sich plötzlich, Wasser trat an verschiedenen Stellen in die Schächte und Tunnel ein. "Technisch alles kein Problem, aber für den Baufortschritt extrem hinderlich", erklärte Gudrun Senk.

Die Verlängerung der U2 bis zur derzeitigen S-Bahn-Station am Matzleinsdorfer Platz verzögert sich dadurch empfindlich: "Voraussichtlich 2030."