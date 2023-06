Krokodil, Lili und Pier: Die neuen Hochhäuser in der Seestadt

Um die Projekte der Bevölkerung vorzustellen, gibt es von 27. bis 29. Juni eine Dialogveranstaltung. Unter dem Titel „Hochhäuser in der Seestadt - Der Stand der Dinge“ lädt die Stadt Wien ins Technologiezentrum tz1 in der Seestadtstraße 27.

Die ARE lädt zusätzlich zu einer Ausstellung zu J6 von 3. bis 7. Juli. In der VHS Kulturgarage, am Ostrompark 18, werden von jeweils 15-19 Uhr alle gültigen Wettbewerbsbeiträge zum Baufeld J6 präsentiert.