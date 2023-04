Cookies, Falafeln und Fisch: Die Seestadt bekommt einen Markt auf Probe

Fünf Märkte auf Probe gibt es derzeit in Wien. Der erste war der Neubaumarkt an der Ecke Neubaugasse/Lindengasse in Neubau, es folgten der Matzner-Markt in Penzing, der Alzseilen-Markt in Hernals, der Lory-Markt in Simmering und der Markt in der Servitengasse am Alsergrund.

Der neue Mazzucco-Markt in der Seestadt ist der sechste in der Runde. „Es ist mir ein besonderes Anliegen, auch in der Donaustadt einen neuen Markt zu etablieren“, sagt Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ). Austragungsort des neuen Marktes ist der Eva-Maria-Mazzucco-Platz in der Seestadt. Erst Anfang des Jahres wurde der Platz auf 1.000 Quadratmetern einer Neugestaltung unterzogen. Ziel: Mehr Grün, weniger Beton.